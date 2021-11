Bombegruppa på vei for å undersøke gjenstander ved politihuset i Stavanger

innenriks

Forsvaret har gjort undersøkelser på stedet, og gjenstandene er ikke vurdert som sprengningsfarlige. Bombegruppa skal likevel bistå med ytterligere undersøkelser:

– Det er naturlig at vi gjør ekstra sikringstiltak og kobler på tilgjengelig fagkompetanse, selv om vi ikke har grunn til å tro at det er et større farepotensial her. Bombegruppa er på vei, sier operasjonsleder Jøran Solheim.

Stavanger Aftenblad omtalte saken først.

Mann mistenkt for lovbrudd

Det var like før klokka 9 mandag morgen at en mann leverte de mistenkelige gjenstander til politihuset. Mannen er tatt hånd om av politiet, som er i samtaler med ham.

– Han kom til oss med gjenstander som, slik vi har forstått det, har vært i hans besittelse en stund. Han ønsket ikke å ha dette liggende hjemme lenger. Derfor kom han til oss med det, sier Lund.

Politiet gjennomfører ransaking hos vedkommende for å undersøke om det er lignende gjenstander i boligen.

Jourhavende jurist i Sørvest politidistrikt, politiadvokat Bjarte Myklebust, opplyser til Aftenbladet at mannen som leverte gjenstandene, er mistenkt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

Evakuerte fikk dra tilbake

Personer på nærliggende kontorer ble evakuert, men rundt klokka 11.30 hadde disse fått lov til å vende tilbake til kontorene sine.

Politiets innsatsleder på stedet, Sten Kristian Lund, opplyste en time tidligere til Aftenbladet at Forsvaret var ankommet stedet for å vurdere hvordan gjenstandene skulle håndteres. Gjenstandene befinner seg på utsiden av bygget.

Politihuset ble ikke evakuert, opplyste operasjonsleder Jøran Solheim i en pressemelding i 10-tiden. Publikum som var inne i politihuset ble sluset ut gjennom garasjen.