Høyere pris på bensin – lavere salg

innenriks

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det solgt 77 millioner liter bensin i oktober. Det er en nedgang på 3 prosent.

Snittprisen for en liter 95 blyfri bensin lå på 17,37 kroner, som er 1,88 prosent høyere enn september. For ett år siden lå prisen på 14,43 kroner.

Salget av autodiesel endte i oktober på 254 millioner liter, som er samme antall som oktober i fjor. Her lå snittprisen per liter på 16,28 kroner, som er 5,1 prosent høyere enn forrige måned. For ett år siden var snittprisen 13,20 kroner.

Den samlede nedgangen i salg av drivstoff til veitrafikken ligger på 0,9 prosent i oktober, ifølge SSB.

Salget av drivstoff til fly – jetparafin – endte på 62 millioner liter i oktober. Det er en økning på 21,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

(©NTB)