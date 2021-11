Lysbakken etter budsjettdrama: – Nå ser jeg lysere på det

innenriks

Det var en tydelig irritert Audun Lysbakken som mandag morgen møtte pressen på Stortinget:

– Jeg er misfornøyd med hvor vi er nå. Det er pussig at det er regjeringspartiene som skrur opp temperaturen i en slik forhandling, sa SV-lederen på vei inn i et «statusmøte» med de parlamentariske lederne i Arbeiderpartiet og Senterpartiet – Rigmor Aasrud og Marit Arnstad.

Da partiene kom ut igjen drøyt en time senere, var tonen en ganske annen.

– Nå syns jeg vi har en bedre prosess, sa Lysbakken.

– Nå ser jeg lysere på det. Nå har vi en mulighet til å komme videre på en konstruktiv måte.

Full forvirring om forhandlingsnivået

De parlamentariske lederne er koblet inn i prosessen etter at de tre partienes forhandlingsledere møtte veggen søndag kveld. De hadde da forhandlet i en snau uke.

Men SV har hele tida stått fast på at det ikke er grunnlag for å heise de formelle forhandlingene opp til de parlamentariske lederne.

Lysbakken sier forhandlingene fortsetter på finanskomiténivå, men med forsterkninger.

– Det kan også være oss parlamentariske ledere i noen sammenhenger, men det er rett og slett for å få større framdrift og flere som kan jobbe, sa Lysbakken etter det såkalte statusmøtet mandag morgen.

Men da partiene møttes til en ny runde med samtaler klokka 14 mandag ettermiddag, var de parlamentariske lederne fortsatt med.

– Vi har fått inn litt flere folk, men forhandlingene ligger fortsatt i finans, sa Lysbakken i etterkant av møtet.

– Var dette et forhandlingsmøte?

– Alt er forhandlingsmøter.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sto for sin del fast på at forhandlingene ikke er løftet til nivået over henne.

– De parlamentariske lederne er ikke med og forhandler. For SV er det et selvstendig poeng at det ikke er grunnlag for å løfte det opp på parlamentarisk leder-nivå, sa Kaski etter møtet klokka 14.

– Så det var ikke et forhandlingsmøte?

– Det har vært et møte for å avklare videre prosess.

Ap har tro på enighet

Arbeiderpartiets parlamentariske leder Rigmor Aasrud sier det er god stemning i rommet.

– Med den farten vi har nå, der folk har satt seg ned og vi får nye og friske øyne til å se på saken, så må vi tro på at vi kommer i land med et godt budsjett, sa Aasrud etter møtet mandag ettermiddag.

– Landet kommer til å få et godt budsjett. Det som er bra med det vi gjør nå sammen med SV, er at vi har samme mål. Vi skal få til bedre fordeling, flere arbeidsplasser, klimakutt som monner. Det har vi som felles mål, og det er et veldig godt utgangspunkt for arbeidet som skjer videre.

Fire skisser

Totalt fire løsningsskisser er lagt på bordet av regjeringspartiene, uten at det har latt seg gjøre å komme til enighet.

Lysbakken gjør det klart at den politiske avstanden fortsatt er «betydelig».

– Det må flyttes på mer penger hvis vi skal komme i mål. Men også på de andre områdene som er avgjørende for oss, for eksempel klimakutt, må mer på bordet, sa han etter mandagens statusmøte.

NRK melder mandag at partiene allerede har flyttet på godt over 3 milliarder kroner i forhandlingene.

Det er mer enn Venstre og KrF fikk flyttet på i forhandlingene etter forrige regjeringsskifte i 2013. Den gang ble det flyttet på 2,4 milliarder kroner.

