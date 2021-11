Presset intensivavdeling på Ahus fikk besøk av Støre og Kjerkol

innenriks

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) var mandag ettermiddag på omvisning på Ahus i Lørenskog.

Sykehusets intensivavdeling har den siste tiden vært under hardt press som følge av stadig flere koronapasienter, og i tillegg har de opplevd en høyere andel vanlige pasienter enn det har vært hittil i pandemien. Den kombinasjonen krever oppbemanning, understreker leder Eirik Pettersen ved akuttmedisinsk avdeling.

– Og oppbemanning i disse tider, med mye sykefravær, syke ansatte, syke barn, ansatte som er slitne etter å ha stått i dette i to år, det er krevende å håndtere, sier Pettersen til NTB.

Avdelingslederen frykter nå at de går en krevende vinter i møte.

– Influensaen har jo ikke kommet ennå. Vi vet ikke hvordan det blir. Så jeg er litt bekymret for luftveissesongen, som vi nå går inn i, sier han.

Peker på utslitte ansatte

Statsministeren og helseministeren møtte også Øystein Mæland, som er administrerende direktør ved Ahus. Han fortalte dem at denne smittebølgen er ekstra krevende for sykehusets ansatte.

– Det som er spesielt i denne bølgen her, sammenlignet med de forrige, er at slitasjen på de ansatte er betydelig høyere, sa han til Støre og Kjerkol.

Sykehusets ansatte har vært gjennom flere smittebølger siden mars i fjor, og dette har krevd sitt av de ansatte, forklarer Mæland, som likevel ser lys i enden av tunnelen.

– Vi gjør vårt ytterste for å komme gjennom også denne kneika, og det er jeg sikker på at vi skal klare, sa Mæland.

Vil styrke intensivkapasiteten

På intensivavdelingen møtte Støre og Kjerkol seksjonsoverlege Ole Kristian Fossum, som tidligere har etterlyst nasjonale tiltak fra regjeringen. Den oppfordringen gjentok Fossum overfor Støre og Kjerkol, som ble vist rundt på avdelingen.

Helseministeren sier at de fortløpende vurderer ulike tiltak, men at det foreløpig ikke ligger an til for eksempel nasjonale munnbind-regler.

– Vi skal ha en diskusjon om intensivkapasiteten på varig basis og hvordan vi kan forebygge innleggelser ved å se på tiltak som kan ha smittefaglig effekt, det er en løpende vurdering, sier Kjerkol til NTB.

Støre sier at hovedlærdommen fra mandagens besøk er at regjeringen må investere mer i sykehusene og stille opp med flere midler.

– Jeg har påpekt at det har vært bevilget for lite til sykehusene våre. Vi har vært på etterskudd på intensivkapasitet, og det må vi ta tak i. Det klarer vi ikke å gjøre på et kvartal, men vi må komme i gang med det, sier han til NTB.

(©NTB)