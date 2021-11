Telenor med i sammenslåing i det thailandske telekom-markedet

innenriks

De to har «inngått en avtale om å utforske muligheten til å etablere et nytt telekommunikasjons- og teknologiselskap bestående av True og dtac. Det nye selskapet dannes ved å slå sammen to likeverdige parter, og vil bygge videre på styrkene til de to lokale selskapene med sterk støtte fra sine hovedaksjonærer, heter det i en melding natt til mandag.

– Vi har opplevd en akselerert digitalisering av det asiatiske samfunnet, og fremover vil både forbrukere og bedrifter forvente mer avanserte produkter og tjenester av høy kvalitet, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group.

