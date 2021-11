Mann frikjent i lagmannsretten etter Åndalsnes-brann

innenriks

I tingretten ble mannen dømt til tre år og to måneders fengsel, men Frostating lagmannsrett mener han må frifinnes, skriver TV 2.

– Han er selvsagt glad for avgjørelsen. Jeg mener bestemt at tiltalen aldri skulle vært tatt ut. Avgjørelsen fra lagmannsretten er korrekt. Klienten har hele tiden bedyret sin uskyld, sier mannens forsvarer, advokat John Arild Aasen.

Brannen brøt ut på formiddagen 1. oktober 2020. Mannen i 20-årene ble samme dag pågrepet og siktet for å ha satt fyr på boligkomplekset. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Ifølge tiltalen hadde mannen tent på en sofa, trefjøler og annet brennbart materiale i en svalgang mellom to av bygningene.

Selv har han forklart at han var en tur innom en kamerat for å kreve inn penger som kameraten skyldte ham, og at han deretter dro ut i skogen og inntok fleinsopp.

