Oslo Børs hentet seg inn etter tung start

Det norske kreftvaksineselskapet Vaccibody bidro til at fallet ble mindre enn det kunne blitt. De meldte tirsdag at de skifter navn og inngår et samarbeid med amerikanske Regeron, og steg 15,11 prosent.

Samarbeidet med den amerikanske bioteknologigiganten kan bli verdt 8,3 milliarder kroner, skriver blant annet E24 og Dagens Næringsliv. Det nye navnet vil for øvrig bli Nykode Therapeutics.

Hovedindeksen ble også hjulpet av at oljeprisen bråsnudde fra en nedgang på 1,13 prosent ved formiddagstider til en oppgang på 2 prosent utover ettermiddagen. Ved 16.45-tiden gikk et fat nordsjøolje for 81,30 dollar fatet i snitt.

Oljeprisens innhenting bidro også til å snu en mørk dag for oljegiganten Equinor til nok en solskinnsdag. Aksjen endte opp 2,06 prosent, og var mest omsatt. Også Aker BP steg og endte opp 1,67 prosent.

Også de toneangivende europeiske børsene hentet seg inn utover dagen. FTSE 100 åpnet ned, men endte opp 0,35 prosent. CAC 40-indeksen greide ikke en tilsvarende snuoperasjon, men fikk begrenset nedgangen til 0,45 prosent. DAX hentet seg også kun marginalt inn og endte ned 0,88 prosent.

