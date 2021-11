Tung start for Oslo Børs – opptur for norsk vaksineselskap

innenriks

Vaccibody meldte tirsdag at de skifter navn og inngår et samarbeid med amerikanske Regeron.

Samarbeidet med den amerikanske bioteknologigiganten kan bli verdt 8,3 milliarder kroner, skriver blant annet E24 og Dagens Næringsliv.

Det nye navnet vil for øvrig bli Nykode Therapeutics.

Etter to timers handel hadde selskapet steget med 16,03 prosent, og var det tredje mest omsatte selskapet på Oslo Børs. Oppgangen var i sterk kontrast med hovedindeksen på børsen, som ved 11-tiden lå på 1.201,41 poeng, ned 2 prosent.

Av tungvekterne på børsen var det stort sett røde tall. De to mest omsatte selskapene, Equinor og Rec Silicon, var ned 2,33 og 4,78 prosent.

Av andre tunge selskaper gikk Nel tilbake hele 7,46 prosent, mens Nordic Semiconductor (-5,02), Aker BP (-0,95) og Norsk Hydro (-1,30) også så røde tall etter 120 minutters handel.

Et fat nordsjøolje ble tirsdag formiddag omsatt for like 78,80 dollar, noe som er nedgang 1,13 prosent.

Rødt var også fargen ved de toneangivende europeiske børsene. FTSE 100-indeksen i London lå ned 0,38 prosent. CAC 40-indeksen i Paris og den tyske DAX 30-indeksen lå ned henholdsvis 0,64 og 1,11 prosent.

(©NTB)