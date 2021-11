Budsjettforhandlerne ser reell bevegelse: – Nå er vi kommet et godt skritt videre

innenriks

– Jeg kommer ut av rommet her i dårlig humør.

Det var kommentaren fra SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes etter et nytt budsjettmøte onsdag formiddag. Ifølge ham har regjeringspartiene vist altfor lite vilje til å bevege seg i forhandlingene.

– Dette går altfor langsomt. Vi møter motstand fra regjeringspartiene på helt grunnleggende spørsmål som er viktige for oss.

Men stemningen var bedre da SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski kom ut fra et parallelt forhandlingsmøte en drøy time senere. Ifølge henne skjedde det reell bevegelse i dette møtet.

– Nå er vi kommet et godt skritt videre, sa Kaski til NTB.

To grupper

De tre partiene har delt seg opp i to grupper i budsjettforhandlingene.

Fylkesnes er i gruppen som diskuterer såkalte verbalforslag. Dette er skriftlige punkter som skal inn i budsjettenigheten, men som ikke nødvendigvis krever pengebevilgninger over statsbudsjettet i 2022. I denne gruppen sitter også Aps Terje Lien Aasland og Sps Geir Pollestad.

I den andre gruppen sitter de tre partienes finanspolitiske talspersoner: Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp). De forhandler om selve pengesummene.

Kaski sier hun nå håper at progresjonen kan opprettholdes i dagene framover.

– Det er fortsatt stor avstand. Vi har fortsatt behov for at regjeringspartiene kommer oss mer i møte på det som er de viktigste satsingene for SV, sier hun.

Signaliserer klimastyrking

SVs hovedkrav i forhandlingene har vært økte kutt i klimautslippene og økt innsats for å få ned forskjellene i Norge.

Aps finanstopp Eigil Knutsen signaliserte onsdag bevegelse i begge disse sakene.

– Dette var et veldig konstruktivt møte hvor jeg opplevde reell progresjon. Så skal vi jobbe videre med de spørsmålene vi diskuterte nå, som blant annet skal sikre bedre fordeling, sa Knutsen til NTB på vei ut fra møtet med Kaski.

Ifølge ham jobbes det også godt med klimapolitikken.

– Nå jobber vi videre med ekstra styrking av klimapolitikken som vil gi ytterligere utslippskutt.

Ap: – Grei prosess

Aasland og Pollestad avdramatiserer for sin del møtet med Fylkesnes tidligere onsdag.

– Min opplevelse er at vi har gode samtaler og er i grei prosess. Vi er enige nå om at vi skal fortsette å jobbe sammen og se på mulighetene som ligger i verbalforslagene, sa Aasland i etterkant av møtet.

– Jeg opplever at vi har framdrift. Hvis ikke så hadde vi jo gitt opp, sa han.

Senterpartiets Geir Pollestad sa seg enig.

– Det at det brukes litt harde ord, er helt vanlig og slik det skal være. Det viktigste er at man tar nye steg og kommer seg videre, fastslo han.

Fristen for enighet i budsjettforhandlingene er finansdebatten i Stortinget torsdag neste uke.

