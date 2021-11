Stortingsdirektøren om pendlerboliger: Regelverket har vært tydelig nok

innenriks

– Vi har heller ikke tidligere oppfattet at det har vært gitt uttrykk for tvil blant representantene om forståelsen av regelverket. Høstens hendelser har imidlertid vist at noen av representantene har opplevd regelverket som uklart. Når vi ble oppmerksomme på dette, ble det raskt tatt tak i, og Stortingets presidentskap besluttet i september å oppnevne et eksternt utvalg, skriver Andreassen i et svarbrev til Frp, som har etterlyst svar på hvordan Stortingets administrasjon har håndtert sakene.