Erlend Skjetne får Brageprisen for historie fra flyktningmottak

Brageprisvinneren forteller historien med unge Anwars ord. Han og guttene på mottaket i Afghanistan gruer seg til å fylle 18 år. De er spent på om de får oppholdstillatelse i Norge og på hva som venter.

– Erlend Skjetne bruker et lekende nynorsk for å få fram forskjellene mellom norske standarduttrykk og norsk for et observerende, fremmedspråklig øre. Han gir leseren innblikk i en situasjon som vi ikke hører så mye om, og som er vanskelig å forstå. På den måten klarer Skjetne å gi en stemme til dem som vil bli norske, men ikke kan. Noen får aldri sjansen til å prøve, skriver juryen i sin begrunnelse.

