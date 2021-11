Norsk barnevern dømt i to nye saker

innenriks

Dermed er Norge dømt i 13 barnevernssaker i Strasbourg i nyere tid, skriver Dagbladet.

I den ene av dommene kommer det fram at Norge har krenket retten til familieliv etter artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Det skjer etter at en mor fikk svært begrenset samvær med barnet sitt etter at det ble tatt fra henne kort tid etter at barnet ble født i 2018.

Norge er torsdag også dømt i en tvangsadopsjonssak. I dommen kritiserer Menneskerettsdomstolen prosessen som førte til at alle bånd, også juridiske, ble kuttet mellom foreldre og barn.

I begge de dommene er Norge også dømt til å betale klagerne 25.000 euro i erstatning.

