Stortingspresidenten har pendlerbolig, men lover at han har sitt på det tørre

innenriks

– Jeg har fulgt retningslinjene for alle ordningene, understreker Gharahkhani (Ap) overfor NTB.

Som forgjengeren og partifellen Eva Kristin Hansen har Gharahkhani pendlerbolig i Oslo, selv om han ikke bor lenger unna enn Drammen. Hansen måtte gå av etter at administrasjonen mente hun hadde fått pendlerbolig på feil grunnlag.

Som småbarnspappa syns 39-åringen det er viktig å komme seg hjem til familien så ofte som mulig.

– Men så er det slik at det å være stortingsrepresentant er ganske uforutsigbart, man vet egentlig ikke hvordan dagen blir. Dermed har jeg hatt en pendlerbolig, og det har vært nødvendig, sier han.

– Jeg får jeg se litt hvordan hverdagen blir videre, men jeg tror det blir mer hektisk, legger han til, og antyder at han fortsatt kan ha nytte av pendlerboligen.

Grense på 40 kilometer

Et utvalg skal vurdere pendlerboligordningen og blant annet se på hvor langt unna en stortingsrepresentant må bo for å ha rett på pendlerbolig. I dag er grensen 40 kilometer. Gharahkhanis bolig er noen kilometer lenger unna enn dette.

– Dette er noe man må se på gjennom pendlerutvalget, som består av eksterne folk og tidligere stortingsrepresentanter. Som flere har påpekt, er det naturlig å se på det, sier Gharahkhani.

Mange andre drammensere pendler samme avstand som ham hver dag.

– Det er ikke alle som har den muligheten jeg har. Folk har lenger avstand, men det er dette vi må se på gjennom pendlerutvalget.

– Har lagt alt på bordet

Gharahkhani forteller at han måtte svare på mange spørsmål i løpet av den interne prosessen i Arbeiderpartiet før rokeringen som nå er gjort.

– Det har vært mange spørsmål og jeg har vært åpen og ærlig. Sånn må det være i en slik prosess. Jeg har lagt alt på bordet.

– Økonomiske forhold eller andre ting?

– Det er hele spekteret, men det er naturlig at de spørsmålene går til valgkomiteen, sier han.

– Må være rom for feil

Han har ingen kommentar til kritikken fra Sverre Myrli, som kritiserte det han kalte et uverdig spill og hevder rykter ble brukt mot ham. Han ble vraket fra presidentskapet for å gi plass til Kari Henriksen, ifølge partiet for å sikre kjønnsbalansen.

– Jeg mener – og det handler ikke om meg personlig – at det er sånn at til og med mennesker som kommer på stortinget har levd et liv. Det må jo være rom for at folk har gjort feil i livet. Det blir en annen debatt, sier Gharahkhani.

Godt betalt

Som president får han en kraftig lønnsforhøyelse og havner på samme nivå som statsministeren: 1,74 millioner kroner, ifølge Stortinget.

Gharahkhani, som er utdannet radiograf, er enig i at lønna er høy.

– Er det riktig nivå?

– Det får man ta en vurdering av. Jeg har sagt hele veien at jeg som stortingsrepresentant har tjent ganske godt, sier han.

Som vanlig stortingsrepresentant hadde han en lønn på 987.997 kroner.

(©NTB)