– Vi ser avtagende smitte hos de aller eldste, både når det gjelder smitte og risiko for innleggelse og vi tror det er starten på en effekt av den tredje dosen, sier FHIs vaksinesjef Geir Bukholm til VG.

Helsemyndighetene har håp om å gi alle over 65 år en oppfriskningsdose før jul, mens FHI også åpner for å tilby det til alle over 45 år.

Bukholm sier det fortsatt er tidlig og at effekten av oppfriskningsdosene er noe de følger nøye med på.

