Karanteneplikt og forbud mot direktefly fra åtte afrikanske land etter ny virusvariant

innenriks

Det blir plikt til karantene i ti døgn, minst tre av dem på karantenehotell, og det gjelder også fullvaksinerte og folk som har gjennomgått sykdom.

Varianten, som går under betegnelsen B. 1.1.529, har ført til at EU-kommisjonen har foreslått stans i flytrafikken fra land sør i Afrika. Storbritannia, Italia og Tyskland har allerede innført dette.

Nå følger Norge etter, opplyste statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i et intervju med NRK fredag kveld.

– Det er uttrykk for at dette viruset kan overraske oss og at det som skjer langt unna oss, kan komme veldig nært. Derfor følger vi europeiske land nå og innfører plikt om karantene for folk som kommer til Norge fra disse landene, sier Støre til NTB.

– Vi må forsinke og begrense at virusvarianten som er påvist i Sør-Afrika sprer seg til Norge. Derfor strammer vi nå inn på tiltak for reisende fra dette området, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Forbyr direkteflyginger

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at målet er å forsinke utbredelsen av varianten i Norge. Alle reisende fra Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi må i karantene.

Det gjelder fra midnatt natt til lørdag.

UD fraråder også reiser som ikke er strengt nødvendig til disse landene og det innføres forbud mot direkteflyginger fra landene. Ingen av dem har direkteflyginger til Norge i dag.

Trosser WHO-råd

Innføringen av karantene skjer mot rådene fra Verdens helseorganisasjon, som advarer land mot å innføre innreiserestriksjoner foreløpig.

– Vår vurdering er at det er riktige tiltak å gjøre og det bygger på rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Jeg har ikke sett WHOs råd, men jeg har sittet i møter med FHI og Helsedirektoratet og helseministeren, justisministeren og jeg har gått grundig gjennom dette med dem og er trygge på at det er det rette å gjøre sier Støre.

Kan testes ut

Tilreisende fra landene som får plikt til karantenehotell, kan teste seg ut av karantene med negativ test tidligst tre døgn etter innreise og kan da fullføre karantenen hjemme.

– Vi vet at smitte som kommer med innreise har ført til oppblomstring tidligere og når vi har kunnskap om dette tidlig, kan tidlige tiltak med kontrollbegrensning og karantene bidra til å beskytte oss, sier statsministeren.

Støre sier det vil bli tatt løpende vurderinger av om flere land skal rødlistes og utløse karanteneplikt dersom virusvarianten dukker opp der.