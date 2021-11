Seadrill har inngått kjempekontrakter med brasilianske Petrobras

innenriks

Det tilsvarer nærmere fem milliarder kroner med dagens valutakurser.

Kontraktene med Petroleo Brasileiro, også kalt Petrobras, innebærer at boreskipene West Carina og West Tellus skal settes i arbeid i Búzios-feltet utenfor kysten av Brasil.

Kontraktene har begge en varighet på tre år, ifølge børsmeldingen.

– Vi er glade for å fortsette vårt langvarige samarbeid med Petrobras. Brasil er et strategisk viktig marked i offshoresektoren, og jeg er glad for at Seadrill vil spille en stadig viktigere rolle her i årene som kommer, sier administrerende direktør Stuart Jackson i Seadrill.

