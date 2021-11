Trondheim endrer koronaråd for barn og unge

innenriks

I en pressemelding opplyser kommunen at de endrer anbefalingene for barn i veilederen for idrett, kultur og fritidsaktiviteter.

– Det vil ikke lenger være slik at barn fra skoler på gult nivå må forholde seg annerledes enn barn på skoler med grønt nivå, skriver kommunen.

Årsaken er at anbefalingen om begrensninger knyttet til barn på skoler på gult nivå skapte store utfordringer for hvordan dette skulle kunne forstås og gjennomføres.

Barn på skoler med gult nivå, og som har gjennomgått covid-19, opplevde at deres fritidsaktiviteter ble begrenset på grunn av formuleringene i veilederen, noe det ikke er faglig grunnlag for.

– På denne bakgrunn har de medisinsk faglige rådgiverne i kommunen gått gjennom veilederen på nytt og anbefalt å trekke anbefalingen om restriksjoner for elever på skoler på gult nivå, skriver kommunen.

