Virusfrykt ga største børsnedgang på ett år – økonomer tror det kan roe seg raskt

Det er den største nedgangen siden september i fjor. Hovedindeksen endte på 1.174,93 poeng.

En ny variant av koronaviruset gis skylden for en eksplosiv smitteoppblomstring i Sør-Afrika. Det ga børsnedgang verden over, også på Oslo Børs.

Der var nær sagt alle aksjekurser i nedgang fredag, med unntak av for eksempel Kahoot, som steg med 3,64 prosent.

Aller verst gikk det ut over Norwegian (-10,27 prosent), DNO (-9 prosent) og Aker Solutions (-8,04 prosent). Børsgiganten Equinor registrerte en nedgang på hele 4,29 prosent, mens DNB falt 5,31 prosent og Aker 6,35 prosent.

Tror på innhenting

Sjeføkonom Erik Bruce i Nordea tror imidlertid ikke det er grunn til å begynne å snakke om at det er starten på en større nedgangsperiode.

– Jeg tror det i all hovedsak er en fryktreaksjon, det blir skapt usikkerhet om gjenåpningen og innhentingen av økonomien kan gå som planlagt. Kanskje det kan bli noen tilbakeslag. Sånn er det hver gang vi får dårlige nyheter, da blir det mye uro, sier Bruce til NTB.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB sier at dette i verste fall kan være starten på en ny periode med nedgang i aktivitet og oppgang, men bare dersom den nye varianten viser seg å være mutanten vi har fryktet. Det er så langt ikke noe som konkret tyder på at den gir mer alvorlig sykdom enn de tidligere variantene.

– Men sikker kan man ikke være, så det er derfor markedene etter en lang periode med optimisme og god stemning, nå får seg en nedtur i dag, sier hun til NTB.

– Det er ikke alvorlig at børsene faller som i dag. Det er relativt store utslag, men det kommer etter en veldig lang oppgangsperiode. Så det er langt innenfor det man kan forvente av svingninger som kan oppstå, påpeker Haugland.

Venter og ser

Bruce og Haugland sier alt nå avhenger av nyheter om hvor alvorlig den nye virusvarianten er.

– Hvis vi ikke får dårligere nyheter framover, tror jeg det vil roe seg ned. Erfaringene er at markedet har sett litt gjennom pandemiproblemer og hatt blikket på at en dag skal vi leve som normalt, sier Bruce.

Markedene er i en vente og se-fase, sier Haugland.

– Oppgangen i år har nesten ikke sett ut til å ta noen ende. Så vi kan ikke la oss skremme av en dag med relativt store fall, sier hun.

Aksjekursene falt fredag jevnt over i alle sektorer, ikke bare i de pandemiutsatte bransjene. Særlig for reiselivet kan vinteren med smitteøkning gi vanskelige tider.

Større frykt for inflasjon

Men at det blir en bred nedgang, det er det ingenting som tyder på nå, mener Bruce.

– Det tror jeg ikke, bekymringen er snarere at ting skal gå for fort, og det blir et inflasjonsproblem. Nedtur skal mye til, og da vil vi også få en reaksjon fra sentralbankene som er positive for markedet, sier han.

Virusvarianten har ført til frykt for at verdens regjeringer igjen skal innføre restriksjoner på det globale reiselivet, noe som preger både næringen og oljeprisen.

Prisen for et fat nordsjøolje var ved børsslutt 74,90, en nedgang på 7,34 prosent.

Tross nedgangen fredag, er hovedindeksen på Oslo Børs opp 20,63 prosent så langt i år.

Nedgangen fredag gjenspeilet seg i internasjonale markeder. Londons FTSE 100-indeks var ned 3,16 prosent, Dax-indeksen i Tyskland ned 3,45 prosent og USA-børsene åpnet dagen med røde tall.

(©NTB)