Brann i bolighus i Lier – to nabohus evakuert

innenriks

Meldingen om brannen kom inn til politiet klokken 23.10 søndag kveld. Det er fare for spredning, til tross for at det vindstille på stedet.

– Ingen er savnet. Vi er i kontakt med huseier og han har opplyst at han var alene hjemme da det begynte å brenne, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det brenner ikke i et rekkehus, slik politiet først opplyste, men i ett hus i en rekke med hus. To nabohus er evakuert på grunn av spredningsfaren, opplyste politiet like før midnatt natt til mandag.

