Helse Fonna innfører inngripende tiltak

– Vi ønsker at hver pasient bare får besøk av én person per dag, og at ingen kommer utenom visittiden, sier administrerende direktør Olav Klausen i Helse Fonna i en pressemelding.

Besøk til pasienter på flersengsrom bør avgrenses til 30 minutter, og en time om pasienten ligger på enerom. Klausen presiserer at det blir lagt til rette for besøk til barn og unge, kritisk syke og døende pasienter.

– Vi innfører også påbud om bruk av munnbind for alle besøkende, sier Klausen.

Mandag ligger det sju koronapasienter på sykehusene til Helse Fonna. Seks av pasientene ligger i Haugesund, mens den siste er innlagt på Stord sjukehus. En av pasientene får intensivbehandling.

Helse Fonna opplyser at en pasient med covid-19 døde på Haugesund sjukehus Haugesund sykehus. Det er det sjette koronarelaterte dødsfallet på sykehuset.

