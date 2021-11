innenriks

– En patrulje ble oppmerksom på et avis- og pakkebud som hadde blitt truet og fraranet to pakker av fire ungdommer, to gutter og to jenter. Budet pekte ut retningen, og vi fant alle fire etter kort tid, forteller operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB.

Han sier budet ble påtruffet klokken 2.25.

– De fire ungdommene er i alderen 15 til 21 år, de to guttene er eldst. Alle er pågrepet og tatt med inn til politistasjonen i Lillestrøm, forteller operasjonslederen.

