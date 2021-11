Støre: – Norge har håndtert pandemien bedre enn de fleste andre land

innenriks

– Norge har håndtert pandemien bedre enn de fleste andre land. Nå skal vi klare å holde kontrollen gjennom vinteren, sier Støre i sin redegjørelse om koronasituasjonen til Stortinget.

Støre mener Norge har de beste forutsetninger for å klare å håndtere pandemien gjennom vinteren med vaksinering, at vi har økonomiske muskler til å holde sykehus og kommuner i gang, og at vi har gode fagmiljøer.

– Vi er på vei inn i en periode der vi ikke kan regne med at smitten blir borte – den må kontrolleres. Målet er at vi kan leve med smitten uten at vi overbelaster helsetjenesten eller innfører tiltak som griper for hardt inn i livene våre, sier statsministeren.

(©NTB)