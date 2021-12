400 kan miste jobben i Seadrill

innenriks

Seadrill har 1.050 ansatte i Norge gjennom selskapet Seadrill Norway Crew AS, som har hovedkontor i Stavanger.

Til våren er riggen «West Bollsta» ferdig med sitt boreprogram, og kontrakten med Lundin avsluttes. I tillegg skal riggen «West Hercules» til Canada på et oppdrag i et halvt år fra februar eller mars. Det gjør at opp mot 400 ansatte blir overflødige i selskapet, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det blir sannsynligvis sendt ut oppsigelser rett før jul. Alle får tre måneders oppsigelsestid, sier klubbleder for Safe i Seadrill, Arild Jenssen til avisen.

En del kan få jobbe videre i Canada, men hvor mange det gjelder er usikkert. I nedbemanningen vil ansiennitet være avgjørende.

