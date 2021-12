Black Week førte ikke til økt forbruksgjeld

innenriks

Den usikrede gjelden i november økte til 151,3 milliarder kroner og er med det tilbake på samme nivå som i august, viser nye tall fra Norsk Gjeldsinformasjon.

– Økningen skyldes at bruken av kredittkort øker. Men Black Week førte ikke til særlig økning i forbruksgjelden, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

På grunn av høyere reiseaktivitet og Black Week kunne man ane at mange skulle øke forbruksgjelden gjennom november. Men til tross for større aktivitet er det ingen nevneverdig økning i forbruksgjelden.

– Det kan hende at folk holder litt igjen og bruker egne sparepenger. Vi tror nok at dette vil endre seg, og at det blir en viss økning i desember på grunn av julehandelen, sier Nergård.

Til tross for økningen tyder tallene på at folk er flinke til å betale utestående ved forfall.

– Dette ser vi ved at rentebærende rammekreditt kun har en liten økning denne gangen.

