En person til sykehus etter gasslekkasje på Herøya

– En person blir kjørt til sykehus etter å ha blitt eksponert for gassen. Tilstanden til vedkommende er ikke kjent, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Lekkasjen er funnet, og det er kontroll på situasjonen, opplyser politiet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 9.55.

Herøya industripark opplyser at hendelsen har skjedd i salpetersyre-området, skriver Varden.

– Det er en lokal alarm og ikke fare for omgivelsene utenfor Herøya industripark, opplyser redningsstaben på Herøya.

Like etter klokken 10.30 opplyser politiet at det jobbes med å stenge ned deler av fabrikken, og at det i den forbindelse kan medføre noe støy.

