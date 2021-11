Fortsatt flertall for norsk EØS-medlemskap

innenriks

Det er fortsatt solid flertall for EØS-medlemskap blant folket, da 65,1 prosent ville stemt for EØS-medlemskap dersom det skulle være folkeavstemning i morgen. 19,4 prosent ville stemt mot, skriver Klassekampen.

I undersøkelsen, som er gjennomført av Sentio for Klassekampen og Nationen, ble det også målt hva det norske folk ville stemt dersom det var folkeavstemning om EU-medlemskap nå. Her sier 54,1 prosent at de ville stemt nei – 34,1 prosent ville stemt ja og 11,8 prosent svarte vet ikke.

Det er nei til EU-flertall i alle partier med unntak av Høyre, Venstre og MDG. Det er også neiflertall i alle aldersgrupper, i alle landsdeler og blant alle inntektsgrupper – bortsett fra dem som tjener 1,4 millioner i året eller mer.

Feilmarginen på undersøkelsen er mellom 1,9 og 3,1 prosentpoeng.

