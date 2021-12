Ordføreren i Øygarden: – Dette er alvorlig

innenriks

– Dette er alvorlig. Det viser at pandemien ikke på langt nær er over, sa ordfører Tom Georg Indrevik (H) på en pressekonferanse i Øygarden kommune onsdag ettermiddag.

To tilfeller av omikronvarianten ble tidligere onsdag registrert i kommunen. Indrevik sier at det nå vurderes å innføre nye smitteverntiltak.

– Vi har hatt løpende dialog i kommunal kriseledelse og skal ha et nytt krisemøte for å vurdere ytterligere tiltak, sier Indrevik.

Sør-Afrika

De to som er bekreftet smittet, har vært på reise i Sør-Afrika. Reisefølget besto av til sammen fire personer, hvorav to er smittet. De smittede er satt i isolasjon og deres nærkontakter i karantene.

– De beskriver det som en influensalignende sykdom. De er på bedringens vei og ved godt mot, sa kommuneoverlege Bjørg Møllerløkken på pressekonferansen.

Reisefølget returnerte til Norge 20. november, før regjeringen innførte innreisetiltak fra flere afrikanske land for å hindre spredning av den nye virusvarianten.

30–40 nærkontakter

Møllerløkken sier at kommunen har grei oversikt over de smittedes nærkontakter. Det er ikke kommet tilbakemeldinger om at noen av disse er smittet. Totalt dreier det seg om 30–40 personer.

Ordfører Indrevik forteller at omikronsmitten påvirker enkelte av kommunens tjenester. Blant annet har en avdeling i en barnehage fått beskjed om å teste seg. Ingen barnehagebarn har så langt fått påvist smitte.

Alle nylige koronaprøver i Øygarden skal nå testes for omikron, opplyste Haukeland universitetssjukehus onsdag.