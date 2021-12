Soldat siktet etter skyteulykke under øvelse i Færder kommune

innenriks

Sørøst politidistrikt opplyser at en ung kvinnelig vernepliktig ble truffet av et skudd under en øvelse tirsdag. Hun er fortsatt til behandling ved Oslo universitetssykehus.

Den skadde er vernepliktig i Forsvarets spesialstyrker (FS), får Forsvarets forum bekreftet fra Forsvarets talsperson Endre Nedberg. FS består av Marinejegerkommandoen (MJK) og Forsvarets spesialkommando (FSK).

Kvinnen er alvorlig skadd, men utenfor livsfare, skriver politiet.

Soldaten som nå er siktet, avhøres onsdag, sier politiadvokat Sigrun Våge ved Tønsberg politistasjon. Det er rutine at Forsvaret kobler inn politiet ved skyteulykker.

– Dette er en alvorlig sak som vi etterforsker tykt og bredt, sier Våge til Forsvarets forum.

Ulykken skjedde under en militærøvelse på Mågerø på Tjøme klokken 16.20 tirsdag ettermiddag.

– Vi vil se på rutiner og retningslinjer, og undersøke om øvelsen foregikk i henhold til de regler som gjelder i Forsvaret, sier Våge.

Politiet har allerede avhørt en rekke vitner og iverksatt taktisk og teknisk etterforskning.