Varsler nye krisemøter om omikronutbruddet i Øygarden torsdag

innenriks

Det skriver BT. Torsdag skal det være nytt krisemøte i Helse Bergen for å diskutere tiltak med Statsforvalteren, melder Bergensavisen.

Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Statsforvalteren deltok på møtet onsdag.

– Vi har hatt to møter i Øygarden. Først et bergensregionalt møte, og så møte i lokal kriseledelse. Vi skal ha et nytt møte fredag morgen for å se på hva mulighetene er, sier ordfører i Øygarden Tom Georg Indrevik (H) til avisa.

Han sier at Øygarden kommune vil opplyse om eventuelle nye tiltak på fredag.

Ifølge Bergens Tidende skal de har diskutert blant annet innstramminger for munnbindbruk, ulike tiltak i skolesektoren, tiltak for institusjonene i helsevesenet, samt karanteneregler.

Kommunen har to bekreftede tilfeller av smitte med omikronvarianten. Tidligere onsdag ble det klart at kommunen skal sjekke 150 positive koronaprøver for omikronsmitte.

– Foreløpig går vi tilbake til dagen før de positive fikk tatt sin prøve. Avhengig av hva vi finner, må vi se om vi skal gå enda lenger tilbake, sier seksjonsoverlege ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland sykehus, Øyvind Kommedal.

Så langt denne uken har 91 personer testet positivt i kommunen. 101 personer er satt i isolasjon.

(©NTB)