Vernepliktig soldat skadd under skyteøvelse på Mågerø i Færder

innenriks

Ulykken skjedde under en militærøvelse på Mågerø på Tjøme klokken 16.20 tirsdag ettermiddag.

– Det er snakk om at en vernepliktig soldat er blitt skadd under en skyteøvelse på Mågerø. Per nå er det snakk om en politisak. De må gjøre sin etterforskning før vi kommenterer noe omkring hendelsesforløp og skadeomfang, sier kommunikasjonssjef Ole Christian Emaus ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

Soldaten er innlagt på Ullevål sykehus i Oslo. Soldaten er ikke livstruende skadd, og pårørende er varslet, opplyser Forsvaret.

Politiet har vært på stedet og har satt i gang etterforskning.

Mågerø er en halvøy i Færder kommune i Vestfold og Telemark fylke. Her hadde Luftforsvaret tidligere et kontroll- og varslingssenter, men siden 2016 har anlegget blitt brukt til treninger og øvingsvirksomhet.

