Kommunelege i Lofoten frykter koronasmitte fra sesongarbeidere

innenriks

Det årlige vinterfisket etter skrei, også kalt Lofotfisket, nærmer seg. Fra januar til april legges mye av grunnlaget for året, både for fiskere og fiskeindustri. Mens fiskebåtene hovedsakelig er bemannet av nordmenn, er fiskeindustrien på land i stor grad basert på at sesongarbeidere fra Øst-Europa tar unna toppene, skriver Dagens Næringsliv.

Kommunelege Kjell-Arne Helgebostad i Røst i Lofoten mener manglende sykelønnsordninger for sesongarbeiderne er en utfordring.

– Mange har ikke jobbet lenge nok til å ha krav på sykepenger, eller de kan være ansatt i et utenlandsk bemanningsbyrå som har leid dem ut til en norsk bedrift. Når de ikke får lønn ved sykdom eller karantene, kan en lett tenke seg at vi kommer i en situasjon hvor de for eksempel lar være å teste seg, for å unngå at de havner i isolasjon eller karantene og mister inntekten, sier han.

I vinter ventes det rundt 3.000 sesongarbeidere fra Øst-Europa. De kommer fra land som Litauen, Polen, Romania og Bulgaria som alle har høye smittetall og relativt lav vaksinasjonsgrad.

Arbeids- og sosialdepartementets pressetjeneste skriver i en epost til DN at en må ha vært i arbeid i fire uker før en har rett på sykepenger.

– Arbeid i andre EØS-land kan også benyttes for å oppfylle dette kravet. Det er et rimelig krav for å komme inn på en ordning der man potensielt har full lønn i et helt år, skriver departementet.

