Det opplyser Oslo kommune til NTB.

De skriver i en epost at de høye tallene kan skyldes et etterslep av testresultater, noe som betyr at smittetallene for onsdag egentlig skulle vært noe høyere. Tirsdag var smittetallet 762.

1.075 nye registrerte smittede er 431 flere enn samme dag forrige uke.

Den forrige rekorden i Oslo ble registrert 29. november. Da ble det registrert 838 smittetilfeller, ifølge kommunens oversikt.

