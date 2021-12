Nytt flertall åpner for å legge bybanen over Bryggen i Bergen – ber Ap-byrådet tiltre igjen

innenriks

Sps Stig Torgersen fortalte på en pressekonferanse torsdag kveld at de har kontaktet Bergens ordfører med en anbefaling om å peke på Roger Valhammer (Ap) som byrådsleder.

Steinulf Tungesvik (Sp) forklarte at de ikke ser at Høyre har noen styringsbase i byen, og at de ikke ønsker å miste bybanen.

– Det er blitt klart at bybanen kommer ikke til Åsane uten en dagløsning. Fagrapportene viste dessverre at tunnel blir et for vanskelig prosjekt.

Bryter med partiene

På møtet orienterte tidligere gruppeleder for Rødt i bystyret, Odd Arild Viste, at han kommer til å be om forhandlinger med det avgåtte byrådet for å finne løsninger for å hindre et byråd utgått av høyresiden. Bybane over Bryggen vil være en del av dette.

Dermed bryter de tre med egne partier, og sikrer flertall for at bybanen skal gå langs Bryggen.

Trioen kommer imidlertid til å stille flere krav i forhandlingene om dagløsning, deriblant at banen skal drives av batterier fra første dag, slik at det ikke bygges master og kjøreledninger over Bryggen.

Ny Rødt-leder

Viste orienterte tidligere torsdag sitt parti om denne avgjørelsen. Partiet støtter ham ikke, og har konstituert Mailiss Solheim-Åkerblom som ny gruppeleder.

– Vi kommer i løpet av neste uke til å behandle situasjonen i bystyregruppen internt i partiet. Til tross for uenighet i denne saken, står vi fortsatt samlet som parti på andre viktige saksfelt. Det er viktig for oss å se fremover, og jobbe for å sikre politisk gjennomslag på andre politiske områder, opplyser Rødt i Bergen.

Bergen har vært i parlamentarisk krise siden byrådslederen stilte kabinettsspørsmål i bybanesaken og gikk av. Nå kan det se ut som situasjonen løser seg.