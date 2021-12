innenriks

– Med dette forslaget parkerer vi all uro om det kommer tiltak eller ikke, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

De tre budsjettkameratene ble sent onsdag kveld enige om forslaget, som samtidig hindrer flertall for en rekke andre forslag som torsdag legges fram i Stortinget om ulike støtteordninger for folk med høye strømregninger.