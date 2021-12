Støre: – Håper å unngå å stenge ned Oslo

innenriks

Med over 1.000 nye smittetilfeller siste døgn og et større utbrudd etter et julebord, er Oslo blitt blodrødt på smittekartet.

Flere bedrifter avlyser nå årets julebord. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) håper likevel å unngå at byen må stenges ned før jul.

– Det håper jeg sterkt at vi skal slippe, og jeg mener at det vi gjør nå er godt tilpassede tiltak ut fra den situasjonen vi har med utbrudd. Vi følger situasjonen fra time til time for å forstå mer av hvordan det sprer seg, hvordan vaksinen virker og hvor syke folk blir av den nye varianten, sier han til NTB.

Støre understreker at det er vaksinering som er løsningen.

– Deltavarianten er fortsatt den dominerende varianten i Norge, som vi vet at vaksinen virker veldig godt på, så budskapet er fortsatt: Vaksiner deg, la oss bli ferdige med de som er over 65 sånn at vi kan gå videre med de som er under. Med dette mener vi at vi kan opprettholde et godt liv og en god omgang i Oslo, sier han.

Oslo kommune holder en ny pressekonferanse senere torsdag om situasjonen.

