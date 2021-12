Tajik: Pensjon fra første krone allerede neste år

innenriks

– Vi har bestemt oss for å forsere arbeidet med pensjon fra første krone og innfører det allerede neste år, sier Tajik til VG.

Det er ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som nå endres. I dag må du tjene minst 1G – 106 399 kroner – for å få pensjon på lønnen.

– Alle over 18 år får opptjening fra første krone de tjener – de må ikke vente til de har tjent 106.000, sier Tajik.

En million

Hun sier omleggingen omfatter en million nordmenn, og i tillegg får 160.000 unge mellom 18 og 20 år og folk i stillinger under 20 prosent nå for første gang tjenestepensjon.

– Du får pensjonen uansett hvor liten stillingsbrøk du har, sier Tajik.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener regjeringen går for fort fram.

– En innføring allerede 1. januar 2022 og med mulighet for overgangsordninger til 1. juli 2022 gir bedriftene altfor kort tid, særlig når omleggingen ikke er kostnadsnøytral, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom til VG.

Utelatt i statsbudsjettet

Pensjon fra første krone har lenge har vært en kampsak for både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men partiene utelot reformen i statsbudsjettet for neste år, noe som førte til anklager om løftebrudd fra Høyre.

I den muntlige spørretimen på Stortinget 10. november måtte Tajik svare på hvorfor Støre-regjeringen droppet den sentrale kampsaken i tilleggsnummeret til statsbudsjettet. Høyres Henrik Asheim viste til at både Ap og Sp hadde svart «ja» på et spørsmål fra LO under valgkampen om dette ville bli innført fra 1. januar 2022.

Tajik svarte da at bedriftene vil trenge tid på å iverksette en ny pensjonsordning.

– Men det er ikke mulig å gjennomføre de praktiske endringene som skal til på 27 dager, sa Tajik for bare tre uker siden.

Nå er tonen en annen.

– Regjeringen har nå sett på om det er mulig å innføre disse forbedringene raskere enn det som lovforslaget fremmet av den forrige regjeringen la opp til. Vi planlegger derfor for ikrafttredelse allerede fra 1. januar 2022, med mulighet til overgang til 1. juli 2022, for de bedriftene som trenger det, sier hun til VG.

