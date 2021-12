innenriks

Helsedirektoratet opplyser til Dagbladet at det rett og slett var en feil at de to kommunene ikke kom med på lista over hvem som får tiltak.

– Dette er blir rettet opp nå i kveld og de to kommunene har fått beskjed, skriver pressevakt for Helsedirektoratet, Jo Heldaas, til Dagbladet.

De to kommunene hører inn under Akershus universitetssykehus (Ahus) og regjeringen varslet at det blir innført tiltak for alle kommunene som gjør det.

(©NTB)