Årsrekorden for sjømateksport ble slått i november

innenriks

I november eksporterte Norge sjømat for 12 milliarder kroner. Det er en økning på 2,6 milliarder sammenlignet med november i fjor, viser nye tall fra Sjømat Norge.

2021 har vært et godt år for norsk sjømateksport. Til sammen er det hittil i år eksportert sjømat for 108,8 milliarder kroner, og dermed er årsrekorden fra 2019 på 107,2 milliarder kroner passert.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier at det er mange dyktige fagfolk langs hele kysten som har bidratt til næringens imponerende eksportrekord.

– Med høy etterspørsel etter norsk sjømat, gode priser og julesesongen foran oss har jeg tro på at vi får en sterk avslutning på rekordåret 2021, sier han.

Virusspredning kan påvirke

Ifølge administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd ligger det an til at årsrekorden fra 2019 blir slått med rundt 10–11 milliarder kroner.

Hun er imidlertid spent på om spredningen av den nye omikromvarianten vil påvirke julesalget av sjømat, men tror ikke at en eventuell ny nedstengning vil slå like hardt ut på etterspørselen som i starten av pandemien.

– Veldig mange har lært seg å lage sjømat hjemme samtidig som det er etablert nye kjøpsmønstre med netthandel og økt bruk av hjemlevering. Det gjør ferske sjømatprodukter bedre rustet enn i starten av pandemien da ferskfiskdiskene i flere land stengte ned, sier Larsen.

Laks- og ørretrekord

I november ble det både slått rekorder for eksport av laks og ørret.

Det ble eksportert 127.000 tonn laks til en verdi av 8 milliarder kroner. Volumet økte med 19 prosent, mens verdien økte med 40 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Når det gjelder ørret, ble det eksportert 6.600 tonn til en verdi av 427 millioner kroner. Volumet økte med 6 prosent, mens verdien økte med 31 prosent sammenlignet med november i fjor.

Det var også en økning for fersk torsk og fryst torsk, klippfisk, saltfisk, tørrfisk, mens det var nedgang for makrelleksporten.

