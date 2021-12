Bergenspolitiker fikk trusler etter snuoperasjon om Bybanen

innenriks

Torsdag ble det kjent at Torgersen fikk med seg partikollega Steinulf Tungesvik og Rødt-representanten Odd Arild Viste og sikret flertall for at bybanen til Åsane skal gå langs Bryggen.

«Tror du bør holde deg i skjul, viss dette stemmer», sto det i meldingen som tikket inn på Torgersens Facebook-profil.

– Det er en ekstremt ubehagelig opplevelse, sier han til Bergensavisen.

Torgersen ble videre beskyld for å ha «blitt en forræder mot flertallet mot bybane over bryggen».

– Det er helt greit å ha andre meninger om sakene, og være uenig. Men dette oppleves som en sterk trussel. Jeg kommer til å anmelde det til politiet, sier Torgersen.

(©NTB)