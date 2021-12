Boligprisene falt med 0,6 prosent i november

innenriks

– Boligprisene i Norge sank i november, og med fallende priser gjennom andre halvår 2021 følger boligprisutviklingen nå normalt konjunkturforløp, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Boligprisene er nå 6,6 prosent høyere enn for ett år siden, viser tall fra Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi.

– Med et normalt fall i boligprisene i desember betyr dette at boligprisutviklingen gjennom året vil ende noe lavere enn Eiendom Norges prognose for 2021 om en oppgang på 7,5 prosent. En mer moderat utvikling i boligprisene er godt nytt for norsk økonomi og for muligheten til å bli boligeier i Norge, sier Lauridsen.

Sterkest prisvekst i Kristiansand

I alt ble det solgt 8.508 boliger i november, som er 5,1 prosent flere enn i november i fjor. Hittil i år er det dermed solgt 98.453 boliger i Norge, som er 2,9 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– I november var det et rekordstort antall omsetninger, og vi vil nesten helt sikkert passere 100.000 solgte bruktboliger i Norge i 2021 for første gang. Veksten i antall omsetninger er spesielt stor i Rogaland, og etter nesten et tiår med svak utvikling er boligmarkedet i denne regionen nå friskmeldt, sier Lauridsen.

I Oslo falt prisene med 0,2 prosent i november. Hovedstaden har hatt den svakeste prisveksten av de store byene det siste året, med en oppgang på 4,1 prosent.

Kristiansand har hatt den sterkeste prisveksten det siste året, med en oppgang på 9,9 prosent. Med en oppgang i boligprisene på 0,3 prosent er også sørlandsbyen den eneste av de store byene som hadde en positiv prisutvikling i november.

Mer selektive kjøpere

Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, sier at de ser at færre boliger går over takst, og at mange vegrer seg for å bruke hele rammen av finansieringsbeviset sitt.

– Vi opplever at kunder med eksisterende finansieringsbevis både bruker og fornyer bevisene sine. Samtidig merker vi tendenser til at flere er blitt mer selektive, altså at det er større interesse for de klassisk attraktive objektene, spesielt i Oslo, sier hun.

Samtidig merker Nordea noe økt pågang fra kunder som ønsker rådgivning i forbindelse med at de er bekymret over økte og varslede renteøkninger fra Norges Bank.

– Dette kan påvirke etterspørselen utover neste år, men er foreløpig ikke en stor andel, sier Marjamaa.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at han forventer et velfungerende boligmarked fremover.

– Den uavklarte koronasituasjonen kan føre til en lavere rentebane og bidra til å opprettholde den relativt sterke etterspørselen etter boliger, sier han.