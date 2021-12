Minst 20 personer koronasmittet etter julebord i Sør-Odal – mistanke om omikron

innenriks

Arrangementet fant sted lørdag 27. november, og da var det ikke restriksjoner knyttet til sosiale sammenkomster og arrangementer, skriver Glåmdalen.

Pressekontakt Cathrine Moksnes i Maarud bekrefter opplysningene, men henviser til kommunens pressemelding.

De smittede har milde eller ingen symptomer.

«Kommuneoverlegen har grunn til å tro at det kan være snakk om omikron og har derfor iverksatt tiltak knyttet til testing, smittekarantene og isolasjon med utgangspunkt i nasjonale regler for mulig omikronsmitte. Kommuneoverlegen har bedt om sekvensering av tester på Ahus som et føre-var-tiltak, slik at man får klarhet i hva slags virusvariant dette er», skriver Sør-Odal kommune på sine nettsider.

Kommunen venter at det vil bli påvist flere smittetilfeller i dagene som kommer.

Et flertall av juleborddeltakerne er bosatt i Sør-Odal, men også nærliggende kommuner er berørt av smitteutbruddet, og smittesporingsarbeid er igangsatt.

