Ny smitterekord i Bergen: 344 personer registrert smittet siste døgn

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at dette skyldes introduksjon av omikron. Her må vi avvente analyseresultatene fra laboratoriet på Haukeland universitetssjukehus, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Hun sier det er det er viktig å merke seg at 80 prosent av smittetilfellene er testet 1. desember, sier Voltersvik.

– Smittesituasjonen er uansett av en slik karakter at det er behov for å sette inn nødvendige tiltak så raskt som mulig, og dette jobbes det med. Med så høye smittetall og en uoversiktlig situasjon knyttet til den nye omikron-varianten, er det svært viktig at innbyggere er ekstra påpasselige med å følge smittevernreglene, sier smittevernoverlegen.

Samme dag i forrige uke ble det rapportert 158 smittetilfeller. Gjennomsnittet de siste sju dagene er 204 smittetilfeller per dag.

Så langt har 14.910 personer i Bergen testet positivt.

Fredag ligger 20 pasienter med koronasmitte innlagt i Helse Bergen. Tre av pasientene får intensivbehandling.

