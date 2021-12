Raymond Johansen advarer mediene mot ensidig fokus på smittetall

innenriks

Det sa byrådslederen til NRK på spørsmål om det ikke er vanskelig for folk å forstå hvorfor han mener man ikke bør avlyse julebord – til tross for at Oslo kommune torsdag valgte å avlyse sitt.

– Grunnen til at vi gjorde det i Oslo, var at det er et privat arrangement, og nå er det forbud mot å ha flere enn 100.

Han sier det er tydelige regler på hvordan man skal forholde seg, både med munnbind og at man skal holde seg hjemme ved sykdom.

Johansen sier han skjønner at det kan være en krevende kommunikasjon.

– Derfor må man være veldig presis på det man kommuniserer på. Også mediene, sier Johansen.

– Medienes ensidige fokus på smittetallene, hver eneste dag, er også med på å drive en frykt, sier Johansen.

Han minner om at over 90 prosent i Oslo er fullvaksinert, og at 65 prosent av alle over 65 år i hovedstaden har fått tredje dose.

– Vi ser at antall innleggelser øker litt, men ikke veldig mye. Og man er på sykehus kortere tid. Så hele det bildet er det viktig å tegne, også for å kunne roe situasjonen til vi får mer kunnskap om dette viruset.

