Sluser passasjerer på Gardermoen for å unngå testkøer

innenriks

Reisende fra utlandet måtte fra midnatt, natt til fredag avlegge koronatest på vei inn in Norge. På Oslo lufthavn Gardermoen, som ligger i Ullensaker kommune, økte helsevesenet kapasiteten for å møte de kravene som er utløst av omikron-smitten som sprer seg.

– Det begynner å bli køer, så vi har startet med slusing av passasjerene. Det vil si at for å unngå sammenstimling av mange passasjerer i testkø, så vil en del reisende få med seg en hurtigtest og beskjed om at de må teste seg hjemme i løpet av 24 timer, sier kommunaldirektør for helse og sosial omsorg Gunnhild Grimstad-Kirkeby i Ullensaker kommune til NTB fredag ettermiddag.

Hun forklarer at det er i tråd med de nye retningslinjene fra regjeringen, som sier at kommunen skal teste reisende på grensen så langt det lar seg gjøre, men at det er mulig for folk å teste seg andre steder i løpet av et døgn.

Grimstad-Kirkeby sier det jobbes for å øke testkapasiteten ved flyplassen, og at den vil trappet opp i tiden framover.

– Likevel vil det nok ikke være mulig å teste flere enn om lag 4.000 passasjerer i døgnet. Så i den grad pågangen blir større enn det, så må noen reisende teste seg andre steder, sier hun.

(©NTB)