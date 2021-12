Statsadvokaten ber om ny etterforskning av Silje-saken

innenriks

15. oktober i 1994 ble fem år gamle Silje Marie Redergaard funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim. Tre gutter mellom fire og seks år ble pekt ut som gjerningsmenn.

Nå har Statsadvokaten i Trøndelag bedt politiet starte ny etterforskning i saken, blant annet fordi en del av vitneobservasjonene i saken ikke er fulgt opp, skriver Dagbladet.

Saken har i mange år vært omdiskutert, og politiets etterforskning har fått mye kritikk – blant annet i NRK-serien «Drapet i akebakken»

Der blir det blant annet avslørt feil ved avhørene av de tre guttene, og at etterforskningen var mangelfull. Politiet brukte kun 24 timer på å konstatere at de tre guttene var gjerningspersonene.

I forbindelse med NRK-serien ba Riksadvokaten politioverbetjent og avhørsekspert Asbjørn Rachlew om å skrive en rapport hvor han gjennomgikk saken. Der står det blant annet at saksdokumentene etterlater et bilde av en etterforskning med åpenbare mangler de få timene den varte, skriver Dagbladet.

De tre guttene innrømmet at de hadde skadet den fem år gamle jenta, og at de var skyldige i hennes død, men etter å ha sett på sakens dokumenter har Rachlew konkludert med at avhørene av barna ble ulovlig gjennomført, skriver TV 2.

– Jeg konkluderte med at avhørene av de mistenkte barna var ulovlig, og at tilståelsene overhodet ikke hadde noen bevisverdi. Jeg fant også at det manglet helt sentrale etterforskningsskritt som ikke var utført, sier Rachlew til TV-kanalen.

