Studentparlamentet ber Oslo Met avlyse fysiske eksamener

Oslo Met gikk fredag ut med informasjon om at eksamener fortsetter som planlagt. Dette er ikke Studentparlamentet enig i.

I en pressemelding opplyser Studentparlamentet at de oppfordrer skolen til å endre på eksamensformen, skriver VG.

Årsaken er usikkerheten rundt omikronvarianten og at de ønsker at alle studenter kan gjennomføre eksamener under trygge forhold.

– Vi nærmer oss slutten av semesteret, og i år må målet være at alle studenter får reise hjem på ferie. Da må Oslo Met spille på lag og unngå situasjoner der mange studenter er samlet i samme lokale over tid, står det i meldingen.

