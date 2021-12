Tiësto-konsert utsatt i Stavanger

innenriks

Koronasituasjonen må ta skylda for at DJ-showet med nederlandske Tiësto og norske Matoma i Stavanger blir utsatt.

Konserten blir flyttet til 9. desember 2022 i Forum Expo, skriver byas.no.

– Dessverre har pandemien satt en foreløpig brems for disse arrangementene nå i 2021, men vi har allerede fått sikret nye konsertdatoer i 2022, og vi har begynt å glede oss, sier arrangør Øyvind Ekeland i en pressemelding som avisen har fått tilgang til.

– I tillegg er publikummets sikkerhet og helse vår største prioritet. Derfor var vi nå nødt til å flytte disse konsertene. Vi jobber med å spre glede, og vi vil at alt skal være klart for full fest når vi trør til for fullt og inviterer til dansefest med to av verdens største DJ’s, sier han videre.

(©NTB)