920 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

innenriks

Det opplyser Oslo kommune til NTB.

Kommunen har foreløpig ikke gitt ut ytterligere opplysninger eller detaljer vedrørende smitteutviklingen det siste døgnet.

Onsdag var det smitterekord i hovedstaden med 1.075 nye koronasmittede, mens det dagen etter ble registrert 759 nye tilfeller.

Lørdag formiddag ble det klart at over 90 personer er bekreftet smittet i forbindelse med julebordet til Scatec på utestedet Louise på Aker Brygge. 13 av dem har fått bekreftet omikronsmitte, og det er mistanke om at det gjelder flere.

60 av de smittede deltok på julebordet til bedriften Scatec. I tillegg er over 30 andre gjester på utestedet Louise smittet, opplyser assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo i bydel Frogner til VG.

– Cirka halvparten har «sannsynlig omikron» etter screening av prøvene. Resten venter vi på avklaring på, sier Ravlo.

