Enighet om bybane over Bryggen i Bergen

innenriks

Signeringen skjedde rett før klokka 16.30, ifølge Bergensavisen og Bergens Tidende.

Det ble flertall for bybane over Bryggen etter at to representanter fra Sp og én fra Rødt brøt med sine partier i saken.

I avtalen heter det blant annet at det ikke skal oppføres kjøreledninger på Bryggen.

Avtalen ble signert av Roger Valhammer (Ap), Thor Haakon Bakke (MDG), Håkon Pettersen (KrF), Erlend Horn (V), Mikkel Grüner (SV), Steinulf Tungesvik (Sp), Stig Torgersen (Sp) og Odd Arild Viste (R), skriver Bergens Tidende.

(©NTB)