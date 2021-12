Over 40 koronasmittet etter julebord hos Maarud i Sør-Odal – trolig omikron

innenriks

– Det inkluderer ansatte i bedriften, vertskap, underholdningsaktører og et fåtall husstandsmedlemmer til personer som deltok på julebordet, opplyser Sør-Odal kommune på sine nettsider.

Det betyr at hver tredje person som var til stede på festen, har fått påvist korona. Omtrent halvparten av disse bor i kommunen, som ligger like vest for Kongsvinger i Innlandet fylke.

– Kommuneoverlege Arne Skogholt mener det er grunn til å tro at det i dette smitteutbruddet er snakk om omikronvarianten, men kommunen har foreløpig ikke fått svar på testene som er sendt til Ahus for sekvensering, heter det videre.

Omfattende smittesporing

Et omfattende smittesporingsarbeid og testing er i gang, og det vil fortsette de kommende dagene. Flere nabokommuner er trolig også berørt av utbruddet.

Kriseledelsen er i tett dialog med Folkehelseinstituttet, Ahus og fylkeslegen.

Det var ifølge Glåmdalen 94 personer til stede på arrangementet. Avisa omtalte lørdag hvordan samtlige av juleborddeltakerne hadde avlagt negativ hurtigtest i forkant av julebordet. Alle de smittede har milde eller ingen symptomer.

Driftsstans i to døgn

For å hindre videre smitte stanset produksjonen av snacks i helga.

– Vi har hatt frivillig driftsstopp i 48 timer. Den har ikke vært pålagt, men det har blitt gjort som et forebyggende tiltak, sier pressekontakt Cathrine Moksnes i Maarud til Nettavisen.

Søndag kveld startet driften ved fabrikken i Sør-Odal opp igjen.

– Vi hadde tenkt å kjøre flere linjer, men vi kjører én fra i kveld, sier Moksnes, som regner med at driften vil bli noe forsinket på grunn av utbruddet.

Kommuneoverlegen er tydelig på at bedriften iverksatte gode tiltak etter julebordet, både som føre-var-tiltak i etterkant av arrangementet, og nå som det er blitt påvist smitte.

Da julebordet ble avholdt, var det ingen spesielle restriksjoner i denne regionen. De regionale tiltakene som regjeringen innførte torsdag, gjelder også Sør-Odal.

